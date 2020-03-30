БатькиВдома: Звезды ТВ призвали пожилых украинцев строго соблюдать карантин (Видео)

Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом «Украина» выпустили серию роликов, призывающих пожилых людей соблюдать главное правило во время карантина – оставаться дома. В роликах под общим названием #БатькиВДОМА участвуют ведущие телеканала «Украина» – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта и Григорий Герман. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба Фонда.

«Моя мама всегда со мной разговаривает и почти целует экран, когда я в эфире. Скучает, потому что мы на расстоянии. Этот ролик посвящается всем мамам», – написал ведущий программы «Сегодня» Игорь Пупков, презентуя на своей странице в Facebook ролик с собой в главной роли.

Звезда теленовостей Олег Панюта также отметил, как важно держать связь с родителями и убеждать их не выходить из дома.

«Отправьте видео своим родителям, это может сберечь их здоровье!», – акцентируют а пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в рамках социальной кампании #БатькиВДОМА Фонд Рината Ахметова также создал фоторамки для Facebook. Добавить рамку на свою аватарку можно двумя способами: