Рождение и смерть в «Л-ДНР»: Какие проблемы возникают при оформлении украинских документов

Процедура установления фактов, имеющих юридическое значение, а именно – государственная регистрация факта рождения и смерти лиц на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, имеет ряд недостатков. Об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного ВРУ по правам человека «О состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине» за 2019 год, опубликованном на сайте омбудсмена, которым сейчас является Людмила Денисова.

Так, государственная регистрация факта рождения и смерти лиц на временно неподконтрольной территории Украины сейчас происходит в порядке, предусмотренном статьей 317 ГПК Украины с учетом статьи 49 ГК Украины и Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» от 1 июля 2010 года № 2398-VI, то есть после обращения граждан в суд. «Но такой механизм имеет ряд недостатков. Это, в частности, разница в определении сроков по территориальной подсудности таких дел, что приводит к тому, что заявления об установлении факта рождения могут подаваться на рассмотрение судов на всей территории Украины, а заявления об установлении факта смерти на временно оккупированной территории – в определенный перечень судов. Кроме того, в вопросе установления фактов смерти, произошедших на временно оккупированной территории, есть еще один существенный пробел – в круг субъектов, имеющих право на обращение в суд, не включены наследники умершего, которые не имеют с наследодателем родственных связей, однако имеют обоснованный и законный интерес в установлении юридического факта его смерти. Такие обстоятельства существенно осложняют реализацию прав граждан Украины на наследство», – говорится в докладе.

Как уточняется, в статье 50 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны предусмотрено, что оккупационное государство должно принимать все необходимые меры для облегчения процедуры установления личности детей и регистрации их семейных связей. Впоследствии эта норма международного права была расширена в части определения обязанности оккупационного государства регистрировать факты рождения детей, смертей и браков. «Именно поэтому и имело место введение судебной процедуры для установления фактов, имеющих юридическое значение. Однако обращению в суд предшествует бюрократическая волокита. Граждане Украины, проживающие на временно оккупированной территории, должны обратиться в любой орган регистрации актов гражданского состояния подконтрольной территории, предъявив свидетельство о рождении, выданное органами оккупационной администрации и получить отказ в регистрации факта рождения. Такой отказ является основанием для обращения в суд. Несмотря на то, что судебная процедура для таких заявителей является упрощенной, количество свидетельств о рождении детей с оккупированных территорий в целом составляет примерно 5 тыс. за первое полугодие 2019 года, тогда как данные из открытых источников оккупанта свидетельствуют о более чем 17 тыс. рожденных детей на этих территориях за тот же период», – отмечается в докладе.

Законом Украины «О судебном сборе» от 8 июля 2011 года № 3674-VI предусмотрено освобождение от уплаты судебного сбора заявителей по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение и состоявшихся на временно неподконтрольных территориях. «Но, к сожалению, не все заявители временно оккупированных территорий знают о таком праве, а, следовательно, – не все им пользуются», – отмечается в документе.

Также сообщается, что вопреки требованиям действующего законодательства по рассмотрению таких дел безотлагательно, судебная процедура является долговременной. В частности, время между первым визитом в орган регистрации и выдачей свидетельства в среднем составляет от 2 до 6 недель, при этом все это время заявитель вынужден находиться на подконтрольной территории Украины, а, следовательно, – снимать там жилье, что приводит к дополнительным финансовым затратам.

По информации омбудсмена, в вопросе установления факта рождения есть еще один значительный недостаток. Обратиться за получением документов украинского образца в порядке административной процедуры можно тогда, когда с момента рождения прошло не более 1 года, в противном случае – применяется процедура восстановления актовой записи, и она продолжается минимум 3 месяца.

«Также возникают проблемы в установлении факта рождения ребенка, если у матери не совпадает фамилия, указанная в свидетельстве о браке, выданном органами оккупационной администрации и паспорте гражданина Украины. Тогда суд не может установить факт заключения брака или отцовства и, как следствие, женщина получает статус одинокой матери, а отцовство устанавливается в судебном порядке. Закон № 2268-VIII стал первым шагом к внедрению административной процедуры для граждан с временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Нормы международного гуманитарного права обязывают государство осуществлять регистрацию детей сразу после рождения. Это должно обеспечить связь ребенка с государством и будет предохранителем возникновения случаев безгражданства. Отсутствие регистрации лишает таких лиц доступа к медицинским, образовательным и социальным услугам, а также они могут стать жертвами похищений, продажи или торговли людьми. ПАСЕ в 2018 году призвала Украину ввести административные процедуры установления фактов, имеющих юридическое значение, для граждан, проживающих на временно оккупированных территориях», – говорится в докладе.