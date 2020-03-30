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Под Северодонецком нашли схрон с гранатометами и артиллерийскими снарядами

30.03.20 20:25
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили схрон с арсеналом артиллерийских снарядов и гранатометов. Об Этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

«Тайник был обустроен вблизи Северодонецка дома у местного жителя, который по материалам СБУ ранее был объявлен в розыск за участие в деятельности террористической организации», – сказано в сообщении.

Так, из тайника правоохранители изъяли 40 артиллерийских снарядов, 2 гранатомета РПГ-26 и РПГ-22, 3 гранатометных выстрела, 5 ручных гранат, 4 взрывателя и почти 2 тыс. патронов различного калибра.

«В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия», – отметили в СБУ.

Фото6 пресс-центр СБУ

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