Уроки для школьников на карантине будут транслировать телеканалы

Президент Украины рассказал о том, как во время карантина будет реализовываться проект дистанционного образования для школьников. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook.

«Наша задача как государства обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует Всеукраинская школа онлайн. В рамках проекта 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Сейчас проходят ежедневные съемки уроков для 5-11 классов. По сбалансированной программе Министерства образования преподается 11 предметов», – сказал Зеленский, уточнив, что учиться онлайн школьники смогут на Facebook и Youtube.

«А также уроки каждое утро будут транслироваться украинскими телеканалами, которые с радостью присоединились к этой важной миссии. За каждым классом будет закреплен один или несколько телеканалов. Их перечень, а также расписание уроков на неделю появится совсем скоро. Призываем родителей следить за новостями и поощрять детей к просмотру. Собственно, присоединиться к этому познавательному контенту можно всей семьей. А поэтому остаемся дома, учимся дома», – отметил глава государства.