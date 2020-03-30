Житель Славянска косой убил своего знакомого

Полиция задержала ранее судимого жителя Славянска (Донецкая обл.), который косой убил своего знакомого. Мужчина, отбывавший условно-досрочное освобождение за прошлое преступление, был помещен в изолятор временного содержания. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, около полуночи в Славянский отдел полиции поступило сообщение, что в частном домовладении неподалеку от железнодорожного вокзала произошло убийство.

На месте происшествия участники следственно-оперативной группы обнаружили труп мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти. «Полицейские установили, что смертельные ранения погибшему нанес сын хозяина дома, с которым у него возник конфликт. Оружием послужила небольшая коса, которой 36-летний мужчина дважды ударил оппонента в ногу, а когда тот пытался убежать – в спину», – говорится в сообщении.

Мужчина скончался на месте.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. «Известно, что в 2014 году мужчина уже был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений – часть из 8-летнего срока отбывал в местах лишения свободы, впоследствии был условно-досрочно освобожден», – добавили в полиции.

Под процессуальным руководством местной прокуратуры полицией проводится досудебное расследование по квалификации ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Максимальное наказание – от 7 до 15 лет лишения свободы.