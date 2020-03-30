Админуслуги рядом с домом или на дому: Две громады Донетчины получили мобильные ЦПАУ

Сегодня, 30 марта, в Донецкой области Очеретинской и Торецкой объединенным территориальным громадам (ОТГ) передали два современных мобильных Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ). Теперь местные жители смогут быстро и своевременно получать необходимые услуги. Об этом сообщает пресс-служба представительства Программы развития ООН (ПРООН) в Украине.

«Благодаря новым мобильным ЦПАУ местное население Торецкой и Очеретинской ОТГ сможет получать почти все административные и социальные услуги, что и в стационарных центрах. Главная цель – приблизить услуги к людям, которые живут в отдаленных от стационарных ЦПАУ районах, а также уязвимых групп населения – женщин, лиц с инвалидностью, пожилых людей и лиц, проживающих вдоль линии соприкосновения», – говорится в сообщении.

Как отмечается, принимая во внимание вспышку коронавируса в стране, мобильные ЦПАУ позволят избегать скоплений людей и получать необходимые услуги рядом со своим жильем или дома, не подвергая свое здоровье и здоровье своих близких опасности.

Так, каждый автомобиль имеет:

два рабочих места для администраторов, оборудованные компьютерной техникой, программным обеспечением, портативным сервером и доступом к сети интернет;

два мобильных кейса – мобильный кейс-ЦПАУ и кейс для энергоаудита;

видеонаблюдение;

GPS навигацию;

два вида автономного отопления, вентиляции, кондиционер, подключением к внешним источникам энергии, автономный санузел с горячей и холодной водой;

мобильный лифт-пандус для людей с инвалидностью и маломобильных слоев населения;

зону ожидания.

Также в мобильных ЦПАУ предусмотрены дистанционные рабочие места для специалистов Пенсионного фонда, юстиции, социальной защиты, ГСЧС, УТСЗН и других служб.

Стоимость двух машин вместе с полной комплектацией оборудования и обучением специалистов составляет около 115 тыс. долларов США.

Как сообщил руководитель Программы ООН по восстановлению и развитию мира Виктор Мунтяну, в этом году еще будут переданы 10 мобильных офисов предоставления административных и социальных услуг, которые будут обслуживать КПВВ как Донецкой, так и Луганской областей, а также отдаленные населенные пункты.