На неподконтрольном Донбассе скрывают реальную ситуацию с коронавирусом, – Минреинтеграции

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) от местных жителей скрывается реальное состояние заболеваемости коронавирусом. Это лишает людей возможности обезопасить себя от эпидемии COVID-19. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

«Ситуация ухудшается недостатком медицинского персонала, тестовых систем и недостаточного количества мест в лечебных учреждениях. По состоянию на 30 марта оккупационная администрация в ОРЛО признала наличие одного инфицированного коронавирусом, в ОРДО ни один случай не подтверждают. При этом тестирование на коронавирус фактически не осуществляется из-за нехватки тестовых систем. Диагностика в редких случаях проводится только для представителей оккупационной администрации и военных», – говорится в сообщении.

«Вместе с этим врачей в ОРЛО заставляют подписывать обязательства о неразглашении реального состояния заболеваемости. Часть медиков де-факто находится в режиме самоизоляции вместе с семьями, подтверждающем наличие серьезных проблем. Лицам, которые имеют выраженные симптомы заражения коронавирусом, устанавливают диагноз ОРВИ. По имеющимся данным, во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой и Луганской областей пока насчитывается около 10 тыс. больных ОРВИ, заметная часть из которых уже имеет осложнения в виде пневмонии. Большинство этих граждан не получает надлежащей медицинской помощи и находится дома из-за нехватки койко-мест в медицинских учреждениях», – отмечает министерство реинтеграции.

«В то же время, оккупационными администрациями принимаются меры для обеспечения безопасности военных контингентов, находящихся под управлением российского командования. На Донбассе подразделения оккупационных сил переводятся на карантин, вводятся ограничения на общение с гражданским населением, в том числе – членами семей. Аналогичная ситуация наблюдается в Крыму», – сообщили в министерстве.

«Известно, что на территорию ОРДЛО из России прибыла группа военных специалистов по вирусологии. Их основной задачей является медицинское обеспечение российских военных, поскольку в составе оккупационных "корпусов" нет штатных подразделений РХБЗ (российские войска химико-биологической защиты, – ред.). Приезд специальной группы также указывает на подготовку к прибытию и развертывания в ОРДЛО российских подразделений РХБЗ. Таким образом, оккупационная администрация уклоняется от выполнения своих прямых обязательств по защите гражданского населения, концентрируя внимание и ресурсы на медицинском обеспечении воинских подразделений. Это является нарушением норм международного гуманитарного права», – говорится в сообщении.

Минреинтеграции также призвало международные гуманитарные организации в рамках соответствующего мандата усилить мониторинг ситуации по медицинскому обеспечению жителей неподконтрольной украинской власти территории и информировать международное сообщество о нарушении права человека на жизнь и здоровье.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» госпитализировали первого подозреваемого на заболевание коронавирусом, более 220 человек находятся на обсервации. Позже стало известно о состоянии госпитализированного мужчины. В «ДНР» под наблюдением медиков в стационарных отделениях находятся 118 человек.