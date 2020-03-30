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На Донетчине упала средняя зарплата: У кого была самая высокая оплата труда

30.03.20 21:05
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций в феврале 2020 года составила 11 423 грн*. По сравнению с январем 2020 года средний уровень оплаты труда уменьшился на 2%, по сравнению с февралем 2019 года – увеличился на 8,7%. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) январем 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,9%, по сравнению с февралем 2019 года – выросла на 4,3%.

Номинальная зарплата в феврале 2020 года превышала в Донецкой области средний показатель по Украине (10 847 грн) на 5,3 Регион вновь занял второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в феврале был в Киеве – 16 447 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 8 384 грн).

Так, согласно статистическим данным, наиболее высокооплачиваемыми в феврале 2020 года были работники металлургического комплекса – 15 911 грн.

Превысила средний показатель по области февральская зарплата также работников:

  • финансовой и страховой деятельности (14 613 грн);
  • предприятий по производству химических веществ и химической продукции (14 574 грн);
  • угольной промышленности (14 573 грн);
  • сферы государственного управления (13 853 грн);
  • торговли (12 222 грн);
  • предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (12 006 грн);
  • машиностроения (11 943 грн);
  • транспорта (11 559 грн).

От 7,2 до 11,2 тыс. грн составила средняя зарплата работников:

  • строительства (11 227 грн);
  • пищевой промышленности (10 379 грн);
  • легкой промышленности (8 305 грн);
  • сельского хозяйства (8 264 грн);
  • образования (8 060 грн);
  • здравоохранения и оказания социальной помощи (7 244 грн).

* Статистические данные приведены без учета части территории Донетчины, временно неподконтрольной Украине.

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