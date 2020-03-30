Коронавирус: В США утвердили лекарства для применения в чрезвычайной ситуации

Управление продовольствия и медикаментов США выпустило утверждение гидроксихлорохина в качестве препарата для лечения коронавируса в чрезвычайной ситуации. Его годами используют для лечения малярии, ревматоидного артрита и волчанки (аутоиммунное заболевание). Лекарства еще проходят испытания в больницах Нью-Йорка, со ссылкой на СМИ пишет «Голос Америки».

По распоряжению управления, этот медпрепарат необходимо «передать в стратегический национальный резерв, чтобы его могли перераспределить для госпитализированных подростков и взрослых пациентов с COVID-19». Две ведущие фармакологические компании Sandoz и Bayer уже передали Министерству здравоохранения США 30 млн и 1 млн доз соответственно.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что гидроксихлорохин и противовирусный препарат ремдесивир, используемые для лечения Эболы, показали свой «большой потенциал» в борьбе с коронавирусом.

Зато руководитель Управления продовольствия и медикаментов США Стивен Хан был более осторожен в прогнозах, заявив, что ученые имеют «надежду» на эффективность этих препаратов и что нужны дальнейшие тестирования.

Как пишет издание Politico, многие ученые скептически относятся к идее об использовании гидроксихлорохина для лечения коронавируса, ведь для подтверждения эффективности не хватает клинических испытаний. В свою очередь, последнее распоряжение американских властей может создать дефицит лекарств для людей, которые зависят от препарата, в частности, пациентов с волчанкой или артритом.