На Донетчине предприятия задолжали работникам 718 млн грн

В Донецкой области задолженность по выплате заработной платы на 1 марта 2020 года составила 718 млн грн, или 23,8% всех долгов по ее выплате в Украине (3 млрд 19,8 млн грн)*. В течение февраля 2020 года сумма долга по зарплате увеличилась на 4,8% (на 32,6 млн грн), а по сравнению с 1 января 2020 года увеличилась – на 27% (152,5 млн грн). Об этом сегодня, 30 марта, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По данным ведомства, невыплаченная зарплата эквивалентна 17,2% фонда оплаты труда, начисленного за февраль 2020 года (в среднем по Украине – 3,6%).

Задолженность по заработной плате на экономически активных предприятиях области составила на 1 марта 2020 года 418,9 млн грн, или 58,3% всех долгов. Это на 8,3% больше, чем было на 1 февраля, а по сравнению с 1 января 2020 года меньше на 15,2% вследствие перехода отдельных экономически активных предприятий в категорию банкротов.

В промышленности долги перед работниками экономически активных предприятий в течение февраля увеличились на 8,1% и на 1 марта 2020 года составили 382,2 млн грн, или 91,3% задолженности экономически активных предприятий всех видов деятельности.

«Из них, 320,7 млн грн не выплачено работникам экономически активных предприятий добывающей промышленности и разработки карьеров, что больше по сравнению с задолженностью на 1 февраля на 7,5%, а против 1 января 2020 года – в 1,7 раза», – говорится в сообщении.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.