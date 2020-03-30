Режим «Красный»: Как пересекают границу Донецкой области после введения ограничений (Видео)

На Донбассе действует режим «Красный» – введены частичные ограничения при пересечении границы Донецкой и Луганской областей. Так решил штаб Объединенных сил, чтобы не допустить распространения коронавирусной болезни.

Так, поселок Долина расположен на границе Донецкой и Харьковской области. Автомобилей по сравнению с прошлой неделей стало меньше, ведь пропускают теперь не всех. Житель Харькова Николай возмущен, потому что без дополнительных бумажек не проехать. «Сейчас дождусь людей, приедут, сделают документы и поедем», – сказал он.

Теперь, чтобы попасть или уехать из Донбасса, нужно документальное подтверждение. Это или справка с места работы, или пропуск с предприятия. Могут пропустить и тех, кто лечится в других областях Украины. Однако в руках обязательно должна быть выписка от врача. Также проехать могут и те, у кого умерли близкие родственники. Но нужно будет показать на посту свидетельство о смерти. Житель Ивано-Франковска Тарас считает такие меры верным шагом. «Думаю, это правильно, надо проверять, потому что много поездок. Обязательно между областями, чтобы такое каждая область сделала», – говорит он.

Но, как отмечают правоохранители, одна из весомых причин пропуска – прописка в паспорте. «Все выпускаются люди, которые имеют место прописки, регистрации других областей. Скажем, Харьковская, Полтавская. Никто им не запрещает выезд. Так как никто не запрещает въезда гражданам, которые зарегистрированы на территории Донецкой и Луганской областей», – сообщил офицер полка полиции особого назначения «Киев» Юрий.

В полиции добавляют, что возможен пропуск и тех, кто покажет справку о постоянном месте жительства. Тогда, например, в Мариуполь могут проехать и те, кто прописан в Киеве. Но это будут решать отдельно на постах с каждым гражданином.

Спецпропусков пока нет. Беспрепятственно границу между областями пересекают грузовики с продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости. Чиновники говорят, что это приказ штаба операции Объединенных сил. И пока с этим сделать ничего не могут. «Мы должны четко понять, что без этих ограничений одним закрытием КПВВ результата в борьбе с этим недугом мы не достигнем. Поэтому и было принято решение непосредственно ввести такие ограничения, предусмотренные в приказе командующего Объединенными силами. И именно режим "Красный"», – заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

В то же время руководитель области заверил, что сейчас нет никаких ограничений при передвижении между городами Донбасса. Ведь вся Донетчина и Луганщина – это зона ООС.

Как сообщалось ранее, въезд в район проведения ООС в Донецкой и Луганской областях со стороны сопредельных регионов ограничен с утра 28 марта.

Источник: ТК «Донбасс»