Хватит ли на всех: Где в Мариуполе можно купить маски, кроме интернета (Видео)

В Мариуполе далеко не во всех аптеках города есть защитные маски, однако мариупольчане находят выход из ситуации. В то же время, в некоторые аптеки средства защиты доставляют регулярно.

Так, в одной из аптек Кальмиусского района масок нет. По словам фармацевтов, в последний раз средства защиты были здесь до карантина, а когда новые поставки – неизвестно. Аптекари признаются, что постоянно делают заказы поставщикам. Однако, бесполезно.

«Мы не можем на эту проблему никак повлиять, понимаете. Нам пришлют – мы будем продавать, но считаю, что за 20–25 грн продавать маску, которая стоит 2 грн, это не по-человечески», – говорит аптекарь.

Подобная ситуация и в одной из аптек Центрального района. Как рассказывают сотрудники аптеки, в последний раз маски получали до того, как начался ажиотаж. «Тогда были по 75 копеек. Это обычная цена масок», – отметила аптекарь.

Как рассказала жительница Мариуполя, Людмила, она не нашла масок в свободной продаже. «В аптеках сейчас их нет. Я сама купила марлю и в 5 слоев сшила из нее. Так же, и всей своей семье», – делится пенсионерка.

По словам водителя Александра, средство защиты обязательно и за рулем. Недавно его остановили полицейские. «Ну это мне повезло, что в бардачке была маска. У меня жена работает в больнице, короче говоря – для меня получила и для детей получила», – отметил мужчина.

В то же время, в коммунальной аптеке, что на Левобережье, маски есть. «Маски покупают по 10, 15 штук. 13,86 грн – за одну маску. Цена изменилась, мы же получаем от поставщика дороже, дороже и продаем», – уточнила фармацевт аптеки Елена.

Медики уверяют, что ежедневно в аптеку привозят полторы тысячи повязок.

«Сейчас все наши украинские заводы-производители работают на выполнение государственного заказа. Чтобы как-то решить вопрос с масками мы вышли на производителей защитных масок. Маска идет трехслойная, защитная. В принципе, в наших структурных подразделениях практически бесперебойно. Цена маски от 13 до 15 грн», – рассказала и. о. директора коммунальной аптеки Ирина Шабанова.

Она добавила, что приобрести средства защиты можно и в коммунальных аптеках других районов.

Так, маски можно приобрести в аптеках по следующим адресам.

Левобережный район:

Бульвар Морской, 14;

Улица Пашковского, 4.

Кальмиусский район:

Улица Радина, 2.

Центральный район:

Проспект Мира, 80;

Проспект Строителей, 143.

Приморский район:

Проспект Нахимова, 35.

Заказать маски можно и в интернете. Там цены колеблются от 13 грн и до 300 грн за штуку.

Источник: ТК «Сигма»