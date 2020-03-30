Крупы, сахар, мука, масло: В Мариуполе начали разносить продуктовые наборы пенсионерам (Видео)

В Мариуполе специалисты департамента социальной защиты населения начали разносить продуктовые наборы пенсионерам по квартирам. Работают с 10:00 утра и до самого вечера. Но некоторые пожилые мариупольцы двери так и не открыли.

Так, для того, чтобы получить продукты, пенсионеры должны показать документы. По словам 76-летнего мариупольчанина Евгения Скотского, во время карантина из дома выходит редко. Знает, что он в зоне риска.

«Я иногда по стадиону гуляю. Ну а так стараюсь не выходить. Жена ходит в магазин, надевает маску», – рассказывает пенсионер.

Стоимость набора, в который входят крупа, масло, сахар и консервы, – 270 грн. Специалисты уверены, что его должно хватить на месяц.

Однако, некоторые пенсионеры двери не открывают. Так, горожанка Валентина не знала об адресной помощи от горсовета. Случайно встретила соцработников в подъезде. «Шла к вам, и на первом этаже встретились. Я всегда запасаюсь, живу одна», – говорит женщина.

Тем, кого дома не застают, оставляют объявления. Также обратиться за информацией можно в контакт-центр по телефону 15-55.

Каждый пенсионер, старше 75 лет, должен получить два продуктовых пакета – на апрель и май.

«34 квартиры, из них 25 гражданам мы уже вручили. Очень много есть людей, которые не проживают по данным адресам, уже продали жилье, проживают у детей за пределами Украины. Тогда набор остается», – отметила заместитель директора Департамента социальной защиты населения Вита Иванникова.

Всего, в городском совете закупили более 60 тыс. наборов для мариупольских пенсионеров.

Источник: ТК «Сигма»