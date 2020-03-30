Соцгарантии на время карантина: Что приняли депутаты

Народные депутаты приняли Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)». Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба парламента.

Законом предусматривается совершенствование правовых отношений во многих сферах жизнедеятельности, которые подверглись изменениям в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Соответствующие изменения внесены в Налоговый, Таможенный, Гражданский кодексы, Кодекс законов Украины о труде, Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы Украины «О занятости населения», «О банках и банковской деятельности», «Об образовании», «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего» и некоторые другие законодательные акты.

Этими изменениями, в частности: