Соцгарантии на время карантина: Что приняли депутаты

Народные депутаты приняли Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)». Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба парламента.
Законом предусматривается совершенствование правовых отношений во многих сферах жизнедеятельности, которые подверглись изменениям в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Соответствующие изменения внесены в Налоговый, Таможенный, Гражданский кодексы, Кодекс законов Украины о труде, Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы Украины «О занятости населения», «О банках и банковской деятельности», «Об образовании», «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего» и некоторые другие законодательные акты.
Этими изменениями, в частности:
- вводится поддержка для работников и работодателей в условиях распространения коронавируса COVID-19;
- расширены основания для продолжения процессуальных сроков, установленных судом или законом;
- упрощается производство продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса COVID-19;
- обеспечивается осуществление выплат социальной помощи;
- продлен срок обращения за социальной помощью и сроки выплат социальной помощи;
- отсрочено представление отчетов, статистической информации в контролирующие органы и др.