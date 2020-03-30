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Соцгарантии на время карантина: Что приняли депутаты

30.03.20 21:38

Народные депутаты приняли Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)». Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба парламента.

Законом предусматривается совершенствование правовых отношений во многих сферах жизнедеятельности, которые подверглись изменениям в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Соответствующие изменения внесены в Налоговый, Таможенный, Гражданский кодексы, Кодекс законов Украины о труде, Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы Украины «О занятости населения», «О банках и банковской деятельности», «Об образовании», «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего» и некоторые другие законодательные акты.

Этими изменениями, в частности:

  • вводится поддержка для работников и работодателей в условиях распространения коронавируса COVID-19;
  • расширены основания для продолжения процессуальных сроков, установленных судом или законом;
  • упрощается производство продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса COVID-19;
  • обеспечивается осуществление выплат социальной помощи;
  • продлен срок обращения за социальной помощью и сроки выплат социальной помощи;
  • отсрочено представление отчетов, статистической информации в контролирующие органы и др.

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