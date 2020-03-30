На Донетчине зафиксировали 150 нарушений пограничного режима и правил рыболовства

В Донецкой области пограничники с начала этого года обнаружили и изъяли более 130 единиц запрещенного снаряжения для ловли рыбы, общая длина которых составила более 5 км. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда на своей странице в Facebook.

Так, на днях, во время несения службы в акватории Азовского моря в 20 м от берега пограничники Донецкого отряда обнаружили 2 сетки, установленные неизвестными гражданами. «Общая длина изъятого из моря запрещенного снаряжения для ловли составила 200 м. Водных биоресурсов в них обнаружено не было. Незаконное снаряжение передано в органы Государственной фискальной службы в Донецкой области», – говорится в сообщении.

По данным пограничников, с начала этого года военнослужащими Донецкого погранотряда зафиксировано почти 150 нарушений пограничного режима и правил рыболовства, было изъято более 130 единиц запрещенного снаряжения для ловли длина которого составила более 5 км.

Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда

«При ловле рыбы запрещенным снаряжением, кроме нарушения закона, наносится непоправимый вред природе», – напомнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля на водоемах Донецкой области установлен весенне-летний нерестовый запрет на лов водных биоресурсов.