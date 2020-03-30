Дефицит в аптеках: Жители Северодонецка раскупили лекарства для защиты от коронавируса (Видео)

В аптеках Северодонецка – дефицит медикаментов. Жители раскупили почти все, что, по их мнению, может защитить от коронавируса. Исчезли не только маски, спирт и антисептики, а также – сиропы от кашля. Хотя противопростудные препараты в город завозят.

Сейчас на аптеках людей встречают объявления «Масок и дезинфекторов нет». Также не найти всего из чего их можно сделать. Люди вынуждены идти искать дальше. «Я здесь прошла, везде написано, что масок нет. Просят зайти в масках в любое помещение, но а где из взять? Разве что самим шить», – сказала женщина.

В некоторые аптеки пускают не более 5-ти клиентов одновременно. И в дополнение отгородились от покупателей лентами – заставляют держать расстояние. «Некоторые понимают, некоторые нет. Соблюдают некоторые дистанцию, некоторые не соблюдают, наоборот, ругаются, что мы загородили – зачем вы это сделали. Некоторые не понимают», – рассказала фармацевт.

Если из дефицитного набора спирт иногда, хоть и ненадолго, но появляется на полках, то повязки в последний раз люди видели неделю назад по цене около 24 грн. Фармацевты помочь не могут, мол, все в одинаковых условиях. «Сейчас вам покажу, мне вот дочка шить начала. Самосшитые, я в аптеке работаю и сама шью. Маски пропали еще как вот то в Китае началось. Так мы их ни разу не получали, ни по 20, ни по 30. Наша аптека не получала», – говорит фармацевт.

Но большинство горожан решили заняться профилактикой болезни. Скупают товары, которые, по их мнению, могут защитить от коронавируса. «Я сироп шиповника хотел взять. Для иммунитета вроде бы ж шиповник. Сказали, что нет его», – поделился местный житель Александр.

Северодончанка Александра признается, что боится подцепить болезнь, потому что возраст уже почтенный. Поэтому вынуждена искать средства защиты повсюду.

В продаже нет и лекарств, о которых ходили слухи, что те якобы способны помочь, если заболеешь COVID-19. Жители уже даже записываются в очередь за препаратами. «Как подвезут, мы сразу звоним людям. Они оставляют номера телефончиков. Единственно, что самим шить сейчас вот, марли полно, дешевая и хорошая марля, дешево и сердито», – сказала заведующая аптекой Виктория.

Пока дефицит масок наблюдается по всей Украине. В Северодонецке эта проблема также насущная. На днях городские власти разместили на своем сайте обращение к жителям, что все по возможности должны присоединиться к организации изготовления тканевых средств защиты.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины разъяснили, кому, когда и как необходимо использовать медицинские маски.

Как сообщалось ранее, в селе Боброво (Луганская обл.) шьют защитные маски – двухслойные, детские, с веселыми картинками. В условиях тотального дефицита медицинских повязок и их подорожания – на такой товар большой спрос.

Источник: ТК «Донбасс»