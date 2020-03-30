Резников рассказал о возможности завершения войны на Донбассе

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает реальным в рамках Минских соглашений достичь прогресса в вопросе завершения войны на Донбассе до декабря. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

По его словам, в случае, если прогресс не будет достигнут, Украине нет смысла оставаться в рамках Минских соглашений.

«Если у страны в принципе есть шанс в рамках Минска получить позитив – надо это попробовать сделать. Но это не может продолжаться вечно. С 2014 по 2016 год были попытки, не удалось, и все замерло. И из Минска не выходим, но ничего не происходит. Сегодня позитив хотя бы в той части, что состоялся обмен. ... Но озвученный год – это время, за которое нужно понять, сработает ли, нужно ли принимать принципиально иную стратегию, как нам быть с временно оккупированными территориями», – сказал Алексей Резников.

Он отметил, что для достижения прогресса и планируется создание Консультативного совета по ОРДЛО*.

Напомним, как завил Алексей Резников, Украина не должна давать повода для снятия санкций с Российской Федерации. Невыполнение Минска дает РФ шанс на это.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей