На Донбассе от пули снайпера погиб украинский защитник

В зоне операции Объединенных сил (ООС) сегодня, 30 марта, на одной из позиции в Донецкой области от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-центр ООС.

«Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что любые преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Луганщине в результате вражеского обстрела из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное ранение получил один украинский защитник. Эвакуационной техникой он доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.