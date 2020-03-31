Весенний призыв-2020: Изменен порядок проведения информирования граждан

В Украине изменен порядок проведения информирования граждан по призыву на срочную военную службу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В ведомстве напоминают, что с целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19, во время выполнения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу, во исполнение Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 марта 2020 года «О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», введенного в действие Указом президента Украины от 13 марта 2020 года №87/2020, перенесены сроки очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль 2020 года. Соответствующие изменения внесены Указом президента Украины от 23 марта 2020 года №103/2020.

Так, с изданием данного Указа работа «горячей линии» «Призыв, весна – 2020» на базе call-центра Министерства обороны Украины потеряла свою актуальность.

По информации ведомства, теперь проведение разъяснительной работы и информирования граждан Украины с целью донесения актуальной информации и предоставления профессиональных разъяснений гражданам по вопросам организации и проведения призывной кампании «Призыв, весна – 2020» будет осуществляться через «горячие линии»: