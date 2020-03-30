В Донецкой области пояснили, что «быстрый тест на коронавирус – это не тест на беременность»

В Донецкой области тесты получили все больницы, которые предоставляют стационарную помощь в области. Это 52 учреждения охраны здоровья. Об этом сегодня, 30 марта, на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом сообщил заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, тесты получили все больницы, которые предоставляют стационарную помощь в области. «Это 52 больницы. В том числе и Донецкий областной центр борьбы со СПИДом тоже получил одну упаковку. От одной до трех упаковок, то есть от 50 до 150 тестов получено 52 учреждениями охраны здоровья», – рассказал Педенко.

Он также акцентировал внимание, что «быстрый тест – это не тест на беременность. Это тесты, которые должны использоваться в учреждениях охраны здоровья. Сегодня на одном из пунктов въезда в Донецкую область из Днепропетровской области предложено было сдать быстрый тест и капали каплю крови, фотографировали негативный тест со страницей паспорта и говорили "здровы – въезжайте"», – привел пример Педенко,уточнив, что это непроверенная информация. «Но звонили эпидемиологи, что люди въехали, считают себя здоровыми, показывают, что у них есть отрицательный быстрый тест. Капля крови этот тест не показывает. Для теста нужна сыворотка крови. Это берется венозная кровь, центрифигируется, и только потом делается тест. На улице его сделать невозможно. Во всяком случае, это я говорю о тестах, которые получили мы. Не знаю, что там получили другие области. Но для этого теста на "иммуноглобулин М" нужна только сыворотка крови. Никакая цельная кровь из пальца или вены для этот теста не подходит», – отметил Александр Педенко.

Он попросил тех, кто вернулся из стран, где есть коронавирус, находиться в самоизоляции 14 дней.