В Украине от COVID-19 умерли 13 человек

Количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 548 по состоянию на 22:00 сегодня, 30 марта. Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

«По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 548 случаев COVID-19», – сообщает ЦОЗ.

Всего зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19 в Украине.

Восемь человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2 642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.