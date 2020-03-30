Стало известно, есть ли ограничения на перемещение из Луганской области в Донецкую

Перемещение людей из Луганской области в Донецкую, связанное с работой, возможно. Об этом сегодня, 30 марта, на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом высказал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, передает корреспондент «Донецких новостей».

В частности, губернатор ответил на вопрос, можно ли из Луганской области проехать в Донецкую, учитывая, что из других сопредельных областей въезд запрещен. «Конечно, могут. Если работают, и если им не надлежит находиться дома в период действия карантина. Если работа связана с невозможностью исполнять свои функции дистанционно, и есть подтверждающие документы, что лицо работает тут, то, в соответствии с приказом командующего и пояснениями, которые были сделаны по режиму "красный", они будут пропущены, при также соответствующей проверке, температурном скрининге. Также будут дополнительные меры, которые мы сейчас дорабатываем, но мы их внедрим на КПВВ, и это будут более жесткие меры. Конечно, если высокая температура или другие признаки заболевания, это лицо не будет допущено на территорию области», – сказал Кириленко.

Напомним, что въезд в район проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донецкой и Луганской областях со стороны сопредельных регионов был ограничен с утра 28 марта.