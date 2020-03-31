Есть варианты: Предприниматели Мариуполя требуют открыть рынки (Видео)

В Мариуполе бизнесмены требуют разрешить работу рынков для продажи на них утвержденных Кабмином групп товаров – таких как продукты питания, бытовая химия, семена. 30 марта предприниматели вышли на митинг, чтобы пообщаться с представителями власти.

«Мы просим руководство, мэра города рассмотреть вопрос об открытии малого бизнеса, рынков. То есть, чтобы все рынки открылись. Да, должны быть соблюдены какие-то санитарные нормы, все в пределах разумного. Почему в других городах, таких как Бердянск, Мелитополь, Запорожье – руководство рассмотрело все варианты», – выдвигают требования митингующие.

У частного предпринимателя Татьяны магазин бытовой химии на Центральном рынке. «Его по закону вообще не должны были закрывать – это средства личной гигиены. На все вопросы к руководству нашего рынка – молчание, они просто разворачиваются и уходят», – рассказывает Татьяна.

Акцию протеста проконтролировали правоохранители, призвав мариупольцев соблюдать условия карантина.

«В прошлый четверг предприниматели с рынка на Левом берегу устраивали сбор, своего рода митинг. Они пошли в мэрию, в течение полутора часов с ними проводилась беседа. Договорились, о том, что в эту среду (1 апреля, – ред.) будет принято решение», – отметил начальник управления патрульной полиции Михаил Вершинин.

Чтобы решить проблему, власти встретились с инициативной группой предпринимателей. Пояснили, что рынки частично могут открыть, но при выполнении условий карантина – личной гигиены, санитарной обработки, соблюдения дистанции и наличии проточной воды.

«Они будут включать санитарные рекомендации как городского совета, медиков, так и санэпидслужбы и госпродпотребслужбы. Будут сформированы в виде перечня, и будут обсуждаться с руководством рынков. В случае принятия мы будем ходатайствовать перед комиссией по технике безопасности и чрезвычайной ситуации о возможном частичном восстановлении работы продовольственных рынков», – заверил заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов.

Ранее сообщалось, что рынки Мариуполя прекратили свою работу 26 марта.

Источник: ТК «Сигма»