Плати или до свидания: Переселенцы оказались в безвыходной ситуации – без работы в арендованном жилье

В Украине, по состоянию на середину марта, учтены 1 млн 446 тыс. 920 переселенцев из Донбасса и Крыма. Потеряв из-за войны жилье, многие из них в связи с карантином лишились работы, а значит и средств к существованию. Да, именно к существованию. А иначе не назовешь, ведь львиную долю своих заработков переселенцы вынуждены платить за арендованные квартиры и дома. Оставшиеся деньги разлетаются на еду, медикаменты, школьные принадлежности, одежду, обувь и прочее. Сделать запас «на черный день» или создать, как сейчас модно говорить, «финансовую подушку», большинству переселенцам не представляется возможным. Месяц на исходе, а значит – скоро встреча с арендодателями.

В различных переселенческих группах в соцсетях я попросила земляков рассказать, удалось ли им решить вопрос аренды жилья с хозяевами. Хочу отметить, что около 80% всех комментариев были отнюдь не оптимистические. «Какая отсрочка? Вы не помните, как с нас "шкуру" драли в 2014 году», «Полную сумму и день в день»!», «А нам еще и повысили аренду на 500 грн в связи с подорожанием продуктов и ростом доллара», «Ни копейки не сбросил, арендодателю не интересно мое положение», «Дай бог, чтобы еще больше не подняли, потому что мы – переселенцы, из тех, кому сейчас некуда деться», «Все как всегда и ни на день позже, к тому же платеж в валюте», «Никаких привилегией», «Плати или до свидания»… И еще сотни комментариев в таком же духе.

Есть истории, которые дают надежду и заряжают оптимизмом. Но их ничтожно мало.

Артем, Киев:

– С арендодателями квартир нужно разговаривать. По идее, большинство должны понимать, что происходит в стране. Как вариант: предложите перенести арендную плату апреля (лучше сразу и мая) на несколько месяцев. То есть, к обычной оплате аренды в месяцы, когда работа будет, добавляется часть, которую вы должны. Пробуйте разбить на 6 месяцев, чтобы не так больно потом было. Мы с арендой офиса так договорились.

Елена, Киев:

– В первый день карантина позвонила собственнику нашего офиса и попросила карантинные каникулы. Он сказал, чтобы написала письмо. Я в произвольной форме описала ситуацию и получила ответ – «принято». Но тут есть нюанс: собственник, наш земляк, бывший мариупольчанин. Думаю, что в нашем случае сыграл фактор землячества. И к тому же моя компания с хорошей репутацией, уже арендуя год офис, ни разу не задерживала оплату.

Нина, Киев:

– Моя хозяйка – человек с большой буквы! Всегда добра и с пониманием относится ко всему. Вот и сейчас вошла в положение моей семьи. Сказала, как-то будем выживать вместе. По поводу оплаты предложила вернуться к этому вопросу, как все наладится. Таких людей как она, конечно, мало. Желаю всем переселенцам таких арендодателей, и дай бог всем продержаться и выстоять в такое непростое время.

Наталья, Киев:

– Я в Днепровском районе арендую дачный домик. На днях позвонила хозяйка и сама предложила снизить аренду на тысячу. Больше не может. Но даже с учетом скидки для меня сумма остается неподъемной: до карантина платила 6800 грн вместе с коммунальными. Я сама еще ни о чем их не просила, просто приняла их решение. Остаюсь пока на месяц, смотрю на развитие ситуации и готовлюсь, если что, оперативно менять жилье до минимального, чтобы не накапливать долги и панику.

Ольга, Киев:

– Я массажист и с началом карантина осталась без постоянного и стабильного заработка. Об этом сразу уведомила своего арендодателя. Сказала, что смогу заплатить половину, а это 6 тыс. грн и плюс коммунальные. А в апреле – только за воду, свет, газ и отопление.

Хозяина эти условия устроили. Но спустя неделю он изменил решение, т.к. его семья тоже осталась без средств к существованию, и он рассчитывает на эти деньги. Договорились по новой: отдала 8 тысяч, коммунальные платежи оставила на потом. Что касается апреля, то тут будет бартер: жене арендодателя делаю курс массажа, состоящий из 10-ти сеансов, в счет оплаты аренды. И еще с меня – за коммунальные. Хозяин – бывший дончанин, вошел в положение и поэтому мы пришли к решению, которое устроило всех.

Если говорить о стерильности и мерах безопасности, я и раньше была щепетильна и ответственно относилась к этому. А сейчас – так тем более. У меня есть респираторы третьего класса защиты – и для себя, и для клиента.

Алена, Бровары:

– Из Стаханова (теперь – Кадиевка, Луганская обл.) переехали в феврале 2015 года. До ноября жили в Киеве, а теперь – в Броварах. Первое время снимали очень бюджетное жилье в ужасном состоянии. Собственники квартиры ничего делать для улучшения условий не хотели. Встав немного на ноги, мы переехали в квартиру, в которой сейчас и живем. Это двушка, мебель и ремонт «совок». Аренда – 3 тыс. грн. Своими силами сделали косметический ремонт и на полгода «скосили» аренду. Это было 2 года назад. Аренда осталась прежней.

Когда начался карантин, собственники сами сказали о том, что не надо платить аренду за квартиру до стабилизации ситуации. Только коммуналку. Сказать, что мы были счастливы, это не сказать ничего. Я одинокая мама с ребенком, со мной живет старшая дочь с сыном. До карантина я работала продавцом на рынке, а дочка – парикмахером. Естественно, что в период карантина нам никто ничего не платит. Сбережений мало, дай бог, чтобы хватило до конца карантина. Но мы не падает духом, ведь мы, переселенцы, и не такое переживали.

Никита, Мариуполь:

– До карантина я работал проводником. Как известно, все железнодорожное сообщение остановлено. На днях подумал, что надо пообщаться с хозяйкой, а она позвонила и говорит: «Сейчас же карантин, у тебя встала работа. Давай, пока притормозим с оплатой, потом, как сможешь, – заплатишь». С хозяйкой повезло, женщина в возрасте, но понимающая.

Ирина, Киев:

– Мы живем в квартире, которую арендуем с 2015 года. Эта квартира – яблоко раздора. Невестка 20 лет назад выплатила свекрови деньги за квартиру. Вернее, разницу в цене. А та в свою очередь «кинула» ее с документами и не оформила право собственности до настоящего момента.

Перед карантином позвонила мне женщина, которая по документам является законной владелицей квартиры, и предложила два варианта. Первый: не платить больше аренду – эти деньги забирала невестка, т.к. договор об аренде у меня был заключен непосредственно с ней. Второй: подыскать через 2-3 недели другое жилье, если я не приму условия, которые она предложила. Иными словами, свекровь в такое тяжелое время моими руками решила нанести удар по бывшей невестке. А моя семья оказалась в этих жерновах! Если бы сейчас не коронавирус и не карантин, то съехали бы.

В договоре, который мне она предлагает подписать, значится, что «квартира находится в идеальном состоянии, с новым ремонтом, с дорогостоящей новой техникой и мебелью». При этом я хочу уточнить, что ремонт в квартире был сделан невесткой, также ей было куплено все, что свекровь перечислила в договоре. Еще в договоре есть пункт, по которому я должна «сделать опись предметов, которые не принадлежат свекрови». Дело в том, что для суда необходимо предоставить факты проживания в квартире и имущество, находящееся в квартире, за которое потом они между собой будут судиться. Кто кого обокрал – определит суд.

И еще момент: в ноябре 2018 года соседи сверху хорошо залили нас. Тогда там жили квартиранты, которые по-быстрому съехали. Теперь в этой квартире проживает владелица. Женщина находится в декрете, с маленьким ребенком живет на детские пособия. У нее есть муж, но он сейчас под следствием в СИЗО. И получается, что ей не из чего платить за ремонт квартиры, которую моя семья арендует.

Ситуация двоякая. Женщина заставляет подписывать договор, в котором значится, что квартира без изъянов. Но после затопления в квартире частично пропал свет, электрик сделал все возможное, но до сих пор в прихожей нет электричества. В спальне «обвалился» потолок, отстали обои.

Естественно, я озвучила все это ее невестке. Та говорит, чтобы я не подписывала никакие документы и постаралась оттянуть время до лучших времен, т.е. до окончания карантина, когда возобновят работу суды. Но если не подпишу – то через несколько недель придет уже свекровь с документами на квартиру и будет меня с семьей выселять. И что мне делать?

13 марта я осталась без работы. Все это время ищу возможность подработать, но, увы. Даже не представляю, как буду выпутываться из сложившейся ситуации. Очень надеюсь, что все разрешится, и моя семья не окажется на улице.

Взываю о помощи Всевышнего и вселенский разум для разрешения ситуации. Мы же, люди, и в сложной ситуации должны помогать друг другу, а не сводить счеты, находясь на пороге пандемии! Люди страх потеряли либо собираются жить вечно? Свекрови далеко за 60 лет, и она находится в зоне риска в период карантина, но даже это ее не останавливает. Жадность, алчность и бесчеловечность. Мир должен изменить людей и заставить посмотреть на хрупкую жизнь по-другому!

Ольга, Харьков:

– Снимаю убогую квартиру, но за небольшие, по меркам это района Харькова, деньгам. Сколько пришлось вымыть, вычистить и вынести на мусорник, не передать словами. Даже в подъезде пришлось генеральную уборку сделать, чтобы не так противно было жить. Друзья подкинули один диван в пользование, кто-то отдал стол. В коридоре и в одной комнате поклеила новые обои. Но чтобы делать ремонт, нужны деньги. Попросила хозяина скинуть аренду на тысячу гривен, т.е. вернуться пока к первоначальной цене, чтобы можно было ремонт доделать. Ответ отрицательный, но теперь ждут, когда я везде обои переклею. И при этом желательно порхать с детьми над полом, не петь, не танцевать и максимально не беспокоить соседку снизу, чтобы она не доставала хозяина. Молча все терплю, только чтобы не погнали, т.к. искать другую квартиру еще больший стресс. Так что я даже заикаться о снижении цены не буду.

Ульяна, Киев:

– Буквально за сутки до перекрытия границ я с мужем и двумя маленькими детьми уехала в Дружковку – тут живет моя мама. А еще взяли с собой все вещи, которыми успели обрасти с момента переезда из Донецка в 2014 году. Я не хотела уезжать, но это был вынужденный шаг. Мужа перевели на удаленку, платят, но не в таком объеме, как раньше. Если карантин затянется, то отправят в отпуск за свой счет. Боялись, что закроют границы, и мы просто застрянем в Киеве – без работы и с арендой в 15 тысяч. Да еще и без собственного автомобиля.

Сказали хозяйке, что уезжаем. Эта новость ее шокировала. С ее стороны увидела недопонимание. Она говорила, мол, почему вы паникуете, ведь карантин – прекрасное время побыть вместе, провести время с семьей и т.д. Попытки объяснить, что если мы побудем хоть неделю на карантине дома, то нам нечем будет ей платить, – были опять же ей не поняты. В итоге, она сказала, что вернет залоговую сумму. И, поскольку, прожили мы всего полмесяца, то еще часть денег будет. Минус квартплата.

Уже когда мы выезжали, нам вернули залоговую сумму минус приблизительно коммуналку за полмесяца. Вернуть за полмесяца аренды хозяйка отказалась, сказав, что это неустойка за то, что мы не предупредили за месяц, что съезжаем. Попыталась сказать, что это же форс-мажор, и мы сами не хотим, но боимся, что можем тут остаться без средств к существованию и потом не сможем уехать. А ведь у нас двое маленьких детей. Хозяйка сказала, что для нее это тоже форс-мажор и, типа, радуйтесь, что залог вернула.

В тот же вечер, когда мы сказали, что уезжаем, на OLX появилось объявление об аренде квартиры со стоимостью на 300 грн дороже. Сейчас уже на полторы тысячи дешевле. И при этом, когда уже выезжали, вдруг ее муж заговорил, почему мы так категоричны в своем решении, мы бы цену сбили на тысячу, а может и на две. Но изначально предложения найти компромисс не было. Но и мы не просили, поскольку в любом случае это временная мера.

Еще и недели не прошло после переезда. А я уже скучаю по Киеву. И подумать не могла, что этот город станет таким родным, как когда-то был Донецк. Надеюсь, что в скором времени все образуется, и наша семья вновь будет жить в Киеве. Ну а пока на время карантина будем в Дружковке.

Мнения риелторов

Светлана Бараненко, Славянск:

– Постоянно общаюсь с хозяевами квартир по поводу аренды. Спрос сейчас действительно упал. Мне звонят хозяева, спрашивают совета. Если раньше, в другой ситуации, я говорила – без проблем найдем других, то сейчас объясняю – лучше на время карантина идти людям на уступки и искать компромиссы с уменьшением или отсрочкой платежа. Это лучше, чем простой пустой квартиры, ведь сейчас нет желающих арендовать жилье в нашем городе. И знаете, многие арендодатели соглашаются, и идут на уступки.

Елена Маленкова, Киев:

– В условиях, когда большинство предприятий остановлено, сотрудники отправлены в отпуска (кто в оплачиваемые, кто в бесплатные), может начаться «большое переселение». Вряд ли люди в такой ситуации будут иметь те же доходы, или просто заходят «затянуть пояса» и придержать средства. Может начаться миграция из более дорогих в менее дорогие квартиры. Цена, обозначенная в долларах, или скооперируется в гривне, или упадет.

На уровень цены долгосрочной аренды будут влиять следующие факторы: