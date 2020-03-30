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В «ЛНР» временно отменили льготы на проезд

30.03.20 23:57

На временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области «правительство ЛНР» отменило до 16 апреля действие льгот на проезд.

Местные интернет-ресурсы сообщают, что приостановлено действие «постановления о предоставлении права льготного проезда в пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Луганской народной республики» и «постановления о некоторых вопросах проезда обучающихся в Луганской народной республике».

Уточняется, что новое «постановление» вступает в силу со дня опубликования.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» госпитализировали первого подозреваемого на заболевание коронавирусом, более 220 человек находятся на обсервации.

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