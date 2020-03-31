«АДРА» поможет улучшить водоснабжение в селах Донетчины

На Донетчине Благотворительный фонд «АДРА Украина» («ADRA Ukraine») поможет улучшить состояние водоснабжения в Волновахском районе благодаря установке новых скважинных насосов. Об этом сообщается на станице БФ в Facebook.

«Недавно мы приобрели шесть скважинных насосов на смену изношенным для сел Златоустовского сельского совета. Мы заменим устаревшие насосы новыми, чтобы люди имели доступ к воде каждый день», – сказано в сообщении.

Отмечается, что закупка насосов состоялась в рамках проекта «Совершенствование условий в децентрализованной системе водоснабжения в Волновахском, Никольском, Марьинском и Мангушском районах Донецкой области», который реализует «АДРА» при финансовой поддержке ЮНИСЕФ.