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«АДРА» поможет улучшить водоснабжение в селах Донетчины

31.03.20 20:24
Фото: Facebook / БФ ADRA Ukraine
Фото: Facebook / БФ ADRA Ukraine

На Донетчине Благотворительный фонд «АДРА Украина» («ADRA Ukraine») поможет улучшить состояние водоснабжения в Волновахском районе благодаря установке новых скважинных насосов. Об этом сообщается на станице БФ в Facebook.

«Недавно мы приобрели шесть скважинных насосов на смену изношенным для сел Златоустовского сельского совета. Мы заменим устаревшие насосы новыми, чтобы люди имели доступ к воде каждый день», – сказано в сообщении.

Отмечается, что закупка насосов состоялась в рамках проекта «Совершенствование условий в децентрализованной системе водоснабжения в Волновахском, Никольском, Марьинском и Мангушском районах Донецкой области», который реализует «АДРА» при финансовой поддержке ЮНИСЕФ.

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