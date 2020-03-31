Коронавирус: Что может измениться в Украине после пандемии

После пандемии коронавирусной инфекции в Украине может возникнуть запрос на развитие новых технологий, медицины и проведение больших исследований. Такое мнение выразил политолог Алексей Якубин, передает «Слово і Діло».

«Какие изменения произойдут после пандемии, будет зависеть от того, насколько активно правительство готово вкладывать в людей, стимулировать их потребительскую активность. Если будут идти путем сугубо увольнений и сокращений социально-экономических затрат, серьезный кризис неминуем. Украина это проходила в 2008 году и в 2014 году», – считает политолог.

Он подчеркнул, что после кризиса восстанавливаться очень тяжело, поэтому должна быть стратегия поддержки граждан. Вполне оправданной выглядит идея индексации пенсий, идея доплат. «Но как быть с группами, которые будут вынуждены закрыть малый бизнес из-за карантина? Для них не предусмотрены компенсаторы», – уточнил политолог.

По его мнению, уже сейчас нужно постепенно восстанавливать нормальную жизнь, только в таком случае потери после пандемии не будут критичны.

Эксперт обратил внимание, что политика новых социальных сокращений и жестких ограничений приведет к тому, что после пандемии общество будет просто обозленным. «Страх голода выгонит людей на улицу… Главное, чтобы лекарство не было хуже самой болезни», – предостерег Якубин.

Политолог также спрогнозировал, что после пандемии в обществе усилится запрос на смену политики в сторону более социальной. Эксперт не исключил изменений в медицинской и научной отраслях. Вслед за кризисом, возможно, будут проводить больше исследований.

Якубин предположил, что ситуация с пандемией заставит больше задуматься о финансировании медицины, образования и науки. Эксперт добавил, что сейчас ведутся разговоры об урезании затрат на научные исследования.

Данная позиция, по словам политолога, неправильная, поскольку именно наука побеждает вирус, а не карантин. Поэтому, возможно, пандемия даст толчок широкой дискуссии о том, как развиваться Украине, насколько важно переориентировать какие-то статьи бюджета на социальные затраты, медицину, науку.

Политолог отметил, что в Украине на правоохранительные, антикоррупционные органы тратится колоссальное количество средств, которые можно перераспределить на науку и медицину.

«Пандемия может вызвать спрос на защиту здоровья, новые технологии, развитие медицины. Наверняка, бизнес станет вкладывать больше средств в новые исследования, но только государство должно задать такой тон. Если государство не вкладывает, то никакой бизнес этого делать не станет», – считает Алексей Якубин.