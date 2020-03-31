RU
Все новости

В «ДНР» сообщили о ДТП с мотоциклами

31.03.20 08:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» в период с 28 по 29 марта произошло 7 ДТП, в которых 5 человек погибли, 8 получили травмы, и зарегистрированы 6 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

28 марта в Енакиево 24-летний водитель мотоцикла Jawa-350, выполняя маневр перестроения из правого в левый ряд, совершил столкновение с автомобилем Geely CK, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла Jawa-350 получили телесные повреждения.

29 марта в Советском районе Макеевки 54-летний водитель мотоцикла «Днепр МТ-9» не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 379 нарушений ПДД, среди которых 26 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк