В «ДНР» сообщили о ДТП с мотоциклами

В «ДНР» в период с 28 по 29 марта произошло 7 ДТП, в которых 5 человек погибли, 8 получили травмы, и зарегистрированы 6 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

28 марта в Енакиево 24-летний водитель мотоцикла Jawa-350, выполняя маневр перестроения из правого в левый ряд, совершил столкновение с автомобилем Geely CK, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла Jawa-350 получили телесные повреждения.

29 марта в Советском районе Макеевки 54-летний водитель мотоцикла «Днепр МТ-9» не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 379 нарушений ПДД, среди которых 26 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.