Мы с Ткаченко сильно не расстроились: Сивохо прокомментировал увольнение из СНБО

Сергей Сивохо, который был уволен с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса, сосредоточится на Национальной платформе примирения и единства. Об этом сам Сивохо 30 марта написал на своей странице в Facebook, комментируя ситуацию.

«Можно, конечно, ничего и не писать – всем и так понятно, что клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса. На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства. СНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию», – написал Сивохо.

«Мы с Максимом Ткаченко (также освобожденный от должности советник секретаря СНБО – ред.) сильно не расстроились из-за потерянных корочек, но мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру! Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало! Продолжаем работу», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Сергей Сивохо уже неделю не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также отмечалось, что должность советника СНБО больше не занимает и Максим Ткаченко.

Ранее сообщалось, что 19 народных депутатов от партии «Слуга народа» обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой освободить от исполнения обязанностей его внештатного советника по реинтеграции Донбасса Сергея Сивохо.

Напомним, что 12 марта в Киеве в ходе презентации «Национальной Платформы примирения и единства» ветераны батальона «Азов» выразили возмущение спичами докладчиков и устроили потасовку. После этого Национальный Корпус направил в Службу безопасности Украины (СБУ) сообщение по поводу советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, обвинив его в госизмене.