Верховная Рада отменила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения

Сегодня, 31 марта, ночью Верховная Рада проголосовала за законопроект, по которому отменяется мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года. Решение поддержали 259 народных депутатов, об этом сообщается в карточке законопроекта на официальном веб-портале Верховной Рады.

Во время голосования Проект закона о внесении изменений в законодательные акты Украины по обороту земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10) поддержали во втором чтении и в целом 259 народных депутатов. Против проголосовали 24 нардепа, 3 воздержались и 29 не голосовали.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд ожидает, что Украина примет закон об обороте сельхозземель, а также закон о банковской деятельности.