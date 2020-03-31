В «ЛНР» перенесли окончание учебного года в учебных заведениях с 25 мая на 1 июля. Об этом заявил «министр образования и науки» Сергей Цемкало, передают местные интернет-ресурсы.

Как уверяет Цемкало, учебный год должен был быть завершен до 25 мая, но переход учебных заведений на дистанционное обучение, а также другие ограничения, связанные с COVID-19, вынудили «министерство» пересмотреть график учебного года.

«До 1 июля мы отодвигаем завершение учебного года, но это с учетом и государственной итоговой аттестации. Для этого в наших образовательных учреждениях уже начата работа по оптимизации учебных планов и подготовке к успешному завершению учебного года», – сообщил «министр».

«Мы уже знаем, что в России сдвинулась задача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) – она перенесена на более поздний срок, также сдвинута и предварительная сдача ЕГЭ, которая должна была проходить уже в апреле. Наши ребята также в этих же рамках будут проходить сдачу единого государственного экзамена», – добавил он.

При этом детсады в «ЛНР» продолжают работать. «Дошкольные образовательные учреждения не прекратили свой образовательный процесс, детей мы принимаем. Все дошкольные образовательные учреждения работают в штатном режиме», – заявил Цемкало.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» госпитализировали первого подозреваемого на заболевание коронавирусом, более 220 человек находятся на обсервации.