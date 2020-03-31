Больница Калинина, супермаркеты и рестораны: В Донецке показали Калининский район (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал в Калининском районе и рассказал о ситуации.

В частности, в рабочий день в вечернее время дончанин прошел по Калининскому району: возле Покровского рынка, по б. Шевченко, где ходит троллейбус №8, мимо супермаркета «Молдова», ресторана «Какаду».

Также он прошел по Калининскому рынку, где торговые точки были уже закрыты, возле супермаркета «Обжора» и Дворца культуры. «Он, к сожалению, не работает. Осталась только коробка, каркас. Кирпичом окна заложили», – сообщил житель Донецка.

Кроме того, он зашел в фирменный магазин «Шахтерская птицефабрика». В магазине, помимо курятины и колбасных изделий, продают пельмени. Цены на пельмени стартуют от 194 руб. (84 грн по местному курсу на 31.03.2020). «Виконста» показал ресторан «Дом синоптиков», супермаркет «Молоко», прошел возле Театра кукол, где играли дети с родителями.

Также дончанин показал 2-й корпус медуниверситета, ТРЦ «Атриум» и больницу Калинина. «Везде пластиковые окна, обшита она», – отметил «Виконста».

Территория больницы большая, и недалеко от главного входа размещена карта, на которой указано расположение корпусов.

Блогер прошел и по мосту через реку Кальмиус, а дальше – по набережной. Людей в целом по городу было много, и все – без масок. На набережной дончанин тоже видел множество людей: практически все лавочки были заняты, у мобильной кофейни на колесах даже скопилась очередь.