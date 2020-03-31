НВФ продолжают препятствовать работе СММ ОБСЕ на Донбассе

28, 29 и 30 марта члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) вновь не пропустили патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в неподконтрольные украинскому правительству районы: 7 раз в Донецкой области и 3 раза – в Луганской. Во всех случаях пересечение осуществлялось по официальным дорожным коридорам. Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 30 марта.

Так, 28 марта на блокпосте к востоку от неподконтрольного украинским властям н. п. Кременец (Донецкая обл.) на автодороге Н15 четверо членов НВФ не позволили патрулю Миссии в составе 3 сотрудников на 3 автомобилях, ехавших из подконтрольных правительству районов, проехать в неподконтрольные правительству районы, мотивируя это тем, что «пункт пропуска закрыт из-за COVID-19».

28, 29 и 30 марта на блокпосте в 200 м южнее моста у Станицы Луганской (Луганская обл.) члены НВФ не позволили патрулям СММ пройти в направлении неподконтрольных правительству районов, ссылаясь на «приказы от руководства».

28, 29 и 30 марта на блокпосте к западу от неподконтрольного Верхнешироковское (до переименования – Октябрь, Донецкая обл.) члены НВФ, несколько из которых были явно вооружены, вновь отказали патрулям Миссии проехать в направлении неподконтрольных правительству украинскому районов по разным причинам: «пункт пропуска закрыт из-за COVID-19» 28 марта, «в данном районе ведутся работы по разминированию» 29 марта и «приказы от руководства в связи с COVID-19» 30 марта.

28, 29 и 30 марта на блокпосте вблизи неподконтрольной украинским властям Еленовки (Донецкая обл.) члены НВФ, несколько из которых были явно вооружены, вновь отказали патрулям Миссии в проезде к неподконтрольным украинскому правительству районам, мотивируя это тем, что «пункт пропуска закрыт из-за COVID-19» 28 марта, а также не объяснив причину запрета в последующие два дня.

30 марта на границе между Донецкой и Луганской областями около неподконтрольного украинским властям Дебальцево (Донецкая обл.) четверо членов незаконных вооруженных формирований запретили патрулю СММ в составе 4 сотрудников на 2 автомобилях, ехавших из неподконтрольных правительству районов Луганской области, проехать в неподконтрольные правительству районы Донецкой области, ссылаясь на «новые правила, связанные с протоколами предотвращения распространения вируса» и «требованием предоставлять медицинские заключения о состоянии здоровья» при пересечении.

«Эти недопуски Миссии на блокпостах вооруженных формирований во время попыток пересечения в неподконтрольные правительству районы начались 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области. Такие ограничения свободы передвижения СММ через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране», – подчеркнули в СММ ОБСЕ.