Украина в ООН настаивает на недопустимости отмены санкций против России

Украина обратилась к генсеку Организации Объединенных Наций с официальным письмом, выразив принципиальную позицию о недопустимости отмены санкций против государств и лиц, совершивших преступления и продолжающих нарушать Устав ООН и международное право. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает «Укринформ».

«Отправил генеральному секретарю ООН официальное письмо, в котором изложил позицию Украины относительно недопустимости отмены международных санкций, которые были наложены за нарушения норм международного права», – отметил дипломат.

По его словам, документ обращает внимание на попытки отдельных стран, в частности России, убедить ООН, что санкции ограничивают их способность противодействовать пандемии. Представитель Украины считает, что «ни один санкционный пакет, введенный за нарушение международного порядка, не снижает способности защищать людей от коронавируса», а также санкции не мешают участвовать в глобальных усилиях по преодолению кризиса.

«Когда отдельные стороны используют пандемию в политических целях и призывают к отмене санкций, это должно рассматриваться как грязные манипуляции и попытки получить выгоду на страдании миллионов. Путь к отмене санкций не касается пандемии нового вируса, он заключается в пресечении противоправных действий», – говорится в обращении к генсеку ООН.

Дипломат также высказал позицию Украины, которая поддерживает максимальную открытость гуманитарных коридоров для оказания критически важной помощи. «В то же время, мы должны быть сознательными в том, что вопросы санкций и гуманитарной политики не пересекаются», – подчеркнул украинский дипломат.