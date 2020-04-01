Депрессивного состояния в городе нет: Жительница Донецка показала прогулку по центру (Фото)

В Донецке на улицах – много людей. Кадры, запечатленные на улицах города, на своей странице в Facebook показала местный фотограф Евгения Карпачева.

«Изменили сегодня маршрут прогулки и пошли вверх по ул. Артема, к "Детскому миру". Рассматривали улицу, людей, народ спешил домой с работы, заходило огромное солнце», – поделилась Карпачева.

«Практически депрессивного состояния в городе мы не заметили, и слава Богу», – добавила она.

Кроме того, Карпачева показала цветущие абрикосы.

Местный фотограф опубликовала и цветущие нарциссы, тюльпаны, а также магнолию, почки у которой вот-вот распустятся.

Напомним, в «ДНР» зафиксирован первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» 131 человек находится на стационарном наблюдении в рамках мер по недопущению распространения коронавируса COVID-19.