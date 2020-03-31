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За сутки: На Луганщине пиротехники ГСЧС обезвредили почти 30 взрывоопасных предметов

31.03.20 08:59
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

За минувшие сутки, 30 марта, пиротехники Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области обезвредили 29 взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

В частности, обезврежены 15 артснарядов и 11 минометных мин.

«За прошедшие сутки, 30 марта, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области проверены 8,5 га местности, где обнаружены, изъяты и впоследствии уничтожены 29 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 15 артиллерийских снарядов, 11 минометных мин и 3 взрывателя. Работы проводились в Попаснянском районе», – сказано в сообщении.

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