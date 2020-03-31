О нарушителях – в полицию: В Покровске на самоизоляции находятся 74 человека

В Покровске (Донецкая обл.) на самоизоляции находятся 74 человека, информацию о нарушителях правил самоизоляции передают в полицию. Об этом сообщила и.о. городского головы Ирина Сущенко в видеообращении на телеканале «Орбита».

Она отметила, что в городе на данное время не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.

«На самоизоляции находится 74 жителя города Покровска, поселков Родинское и Шевченко. По 7-ми человекам, которые нарушили самоизоляцию, информация передана в полицию», – сообщила Сущенко.

Глава города добавила, что условия самоизоляции выполнять крайне важно.

«В нашем городе, в Родинском и Шевченко в группе риска 22 тыс. жителей. Это люди старшего поколения, пенсионеры 60+, а также те, у кого есть хронические заболевания, в том числе легочные. Если произойдет одновременное заражение всех, то ни одно медицинское учреждение ни города Покровска, ни во всей Украине не сможет справиться с таким потоком», – подчеркнула Ирина Сущенко.

Она также сообщила, что городской совет организовывает психологическую службу для оказания помощи жителям Покровска, Родинского и Шевченко.

По словам и.о. городского головы, наиболее сложный для решения вопрос – поддержка предпринимателей, которые пострадали от закрытия бизнеса в связи с карантином.

«Мы изучаем опыт, поддерживаем разные инициативы и создаем на сайте городского совета торговую площадку по типу "Розетка" под лозунгом "Покупай покровское!". Но только на уровне города нельзя решить вопрос для людей, которые потеряли доход», – говорит Сущенко.

Она добавила, что правительство обещает финансовую помощь, и уже введены налоговые льготы по подоходному налогу, ЕСВ и плате за землю.