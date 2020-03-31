12 тысяч «следователю»: На Донетчине продолжают орудовать мошенники

В Новолуганском (Донецкая обл.) мошенники выманили у пожилой женщины 12 тыс. грн за «спасение дочери от тюрьмы». Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции.

В дежурную часть полиции Бахмута обратилась 75-летняя жительница с. Новолуганское, которая рассказала, что неизвестный незаконно завладел ее деньгами.

«Установлено, что потерпевшей позвонил "следователь полиции", который сообщил, что ее дочь совершила правонарушение, за которое попала в полицию. Незнакомец добавил, что за определенное вознаграждение родственницу сразу же отпустят и назвал реквизиты банковской карты. Растерянная женщина сразу же отправилась к банковскому терминалу и перевела "следователю" 12 тыс. грн. Через несколько часов после банковской операции потерпевшей позвонила ее дочь, которая с удивлением услышала от матери историю о своем приводе в отделение и посоветовала немедленно обратиться в полицию», – рассказали в полиции.

А 42-летний житель Бахмута попал в ловушку мошенников в интернете.

«Незнакомец разместил на сайте объявление о продаже одежды. Пострадавший сделал заказ, отправив "продавцу" предоплату в размере 1 тыс. грн. Когда срок получения товара истек, мужчина попытался связаться с "продавцом", однако оказалось, что он исчез вместе со своим объявлением. Обманутый покупатель пришел в полицию, где написал соответствующее заявление», – рассказали в пресс-службе.

Полицией открыты уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает для правонарушителей до 3-х лет ограничения свободы.