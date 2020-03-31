Рентген показал чистые легкие: Депутата Шахова выписали из больницы

Народный депутат Украины из Луганской области Сергей Шахов, у которого лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, уже выписан из больницы. Об этом сегодня, 31 марта, сам Шахов рассказал на странице в Facebook.

Депутат сообщил, что результатов теста на COVID-19 еще нет, однако рентген показал чистые легкие. «Хотя теста еще нет, но рентген показал чистые легкие, поэтому я попросился домой, чтобы освободить палату для тяжелых больных, поступающих в больницы», – сообщил Шахов.

«В течение некоторого времени буду находиться на самоизоляции и под наблюдением врачей», – добавил он, пообещав проинформировать о результатах теста.

Ранее сообщалось, что у народного депутата Украины из Луганской области – Сергея Шахова – лабораторно подтверждено заражение коронавирусом. Позже заболевший коронавирусом нардеп рассказал о своем состоянии.

Напомним, 23 марта народный депутат Руслан Горбенко сообщил, что находится в Александровской больнице в Киеве. Он сдал 2 теста на коронавирус COVID-19.