В «ДНР» пожар вблизи разрушенного аэропорта уничтожил 15 хозпостроек

В «ДНР» пожар на территории между терминалом разрушенного Донецкого аэропорта и селом Спартак уничтожил 15 неэксплуатируемых хозяйственных построек. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Как утверждают в «МЧС», пожар произошел 30 марта на открытой территории между терминалом аэропорта в Киевском районе Донецка и селом Спартак: загорелась сухая растительность.

Пожаром уничтожены 15 неэксплуатируемых хозпостроек, 0,5 га сухой травы. «Причина пожара устанавливается», – сообщают в «ДНР», добавляя, что к тушению пожара привлекались 4 единицы техники и 14 сотрудников «МЧС».