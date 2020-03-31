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В «ДНР» пожар вблизи разрушенного аэропорта уничтожил 15 хозпостроек

31.03.20 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» пожар на территории между терминалом разрушенного Донецкого аэропорта и селом Спартак уничтожил 15 неэксплуатируемых хозяйственных построек. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Как утверждают в «МЧС», пожар произошел 30 марта на открытой территории между терминалом аэропорта в Киевском районе Донецка и селом Спартак: загорелась сухая растительность.

Пожаром уничтожены 15 неэксплуатируемых хозпостроек, 0,5 га сухой травы. «Причина пожара устанавливается», – сообщают в «ДНР», добавляя, что к тушению пожара привлекались 4 единицы техники и 14 сотрудников «МЧС».

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