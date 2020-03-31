Сводка из зоны ООС за 30 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 18 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы украинских позиций:

в районе Водяного и вблизи Лебединского – из минометов калибром 82 мм;

- рядом с Павлополем – из минометов калибром 82 мм, автоматического станкового гранатомета;

у Авдеевки – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Песок – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в окрестностях Невельского – из снайперского оружия;

неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал украинские позиции:

у Новотошковского и Новгородского – из минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Новолуганского и Луганского – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи хутора Вольный – из минометов калибром 82 мм, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

у поселка Шумы (Торецк) – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 30 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один – боевое поражения.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В штабе также отметили, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 22 раза нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 233 единицы. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков шахты "Трудовская", Александровка, Жабичево, Луганское, села Спартак, Ясиноватой и села Васильевка, "Вольво-центра"; на горловском направлении – районы поселков Байрак, Гольмовский, шахты им. Гагарина и шахты 6/7, Железная Балка; на мариупольском направлении – окрестности села Сосновское. При обстрелах применялись ракетные комплексы, минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также уверяют, что «войска Украины сегодня утром обстреляли окраины Донецка из минометов, гранатометов и вооружения БМП».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Желобок, Лозовое и Сокольники. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов (СПГ)».