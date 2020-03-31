Россия всеми силами хочет усадить Зеленского за стол переговоров с «Л-ДНР», – военный эксперт

Боевые действия на Донбассе будут усиливаться – таким образом Россия будет давить на Украину с целью заставить вести переговоры с представителями «Л-ДНР». Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, передает «Радио Свобода».

Он отметил, что на сегодняшний день боевые действия на Донбассе очень сильно активизировались.

«И я вам скажу, что они и дальше будут продолжать их активизацию с целью давления на Украину до тех пор, пока мы четко не определим свою позицию, будем ли мы подписывать "Консультативный совет" или не будем. Кстати, с 24 по 26 марта действительно прошли видеоконференции, фактически, можно сказать, была встреча, на которой обсуждался особый статус некоторых районов Донецкой и Луганской областей, и стороны взяли к рассмотрению вопросы создания Консультативного совета. Это официальная информация с сайта ОБСЕ. У нас, кстати, это нигде не афишируется и не сообщается. В ближайшие, во всяком случае, несколько недель, я думаю, количество обстрелов будет увеличиваться, огневая мощь этих обстрелов будет с применением тяжелой артиллерии», – сказал Жданов.

Военный эксперт считает, что тенденция идти к «миру любой ценой» со стороны украинской власти будет усиливаться, коронавирус лишь на время отложил подписание документов в Минске.

«Сам Владимир Александрович сказал, что не умеет мыслить стратегически, он мыслит тактически. Это подход бизнесмена – решение проблем по мере их возникновения. Он обещал мир – он делает мир любой ценой. И его политика – это тайные договоренности. Он не отчитывается перед обществом, не ставит нас с вами в известность, что он собирается делать, нас с вами ставят в постфактум перед свершившимся. Поэтому я считаю, что, к сожалению, это продолжится. Итогом этих переговоров и намерений есть действительно капитуляция, согласно российского сценария, претворения в жизнь Минских договоренностей. Возможно, он этого не понимает, судя по тому, как он сказал, что у него в голове война закончена и вообще, чтоб прекратить войну, надо просто перестать стрелять. Вот в этой парадигме он действует, я бы сказал, уверенно и на 100%», – говорит Жданов.

По его мнению, идея главы Офиса президента Украины Андрея Ермака по привлечению к процессу переговоров в Минске выходцев из Донбасса, переселенцев не завершится успехом.

«Вторая сторона не согласится на такой состав совета. Состав совета – 10 представителей от Украины, 10 представителей, как говорит Ермак, общественности. Какая общественность? Покажите мне этих представителей, кто их делегировал в этот Консультативный совет. Сам факт, что наши представители и тот же господин Ермак скрывали эти данные до последнего момента, пока не началась волна возмущения в обществе», – отметил эксперт.

Олег Жданов также считает, что президент России Владимир Путин больше не намерен вести переговоры с Зеленским.

«Я вам скажу, что реально это будет выглядеть так, что Зеленский вынужден будет садиться за стол переговоров с Пасечником и Пушилиным. Я напомню заявление Лаврова сразу после заседания в начале марта, когда состоялось подписание этих согласительных документов. Он сказал: "Вы Путина больше не увидите". Путин всеми силами старается лишить суверенности самого Зеленского, он не собирается с ним вести дальнейшие переговоры. Он хочет его усадить за стол именно с этими людьми, которые назначены им же на руководящие должности в псевдореспубликах. К сожалению, это цель Кремля, и они идут к ней целенаправленно и упорно», – резюмировал эксперт.