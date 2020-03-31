Остановка предприятий, безработица: Эксперт рассказал, почему дефолт опасен для Украины

Украину сотрясают атака коронавируса и нарастающий, в том числе в связи с карантинными мероприятиями, кризис экономики. В политикуме и экспертной среде все чаще звучат заявления, что Украина – на пороге дефолта.

Дефолт для нашей страны опасен по ряду причин. Об этом «Донецким новостям» рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

«Дефолт для Украины опасен. Давайте разложим по пунктам. Первое. Страна экспортирует сырье и импортирует конечную продукцию. Достаточно много импорта является критическим. Например, энергоносители. В случае дефолта активы Украины будут заморожены. Мы не сможем рассчитываться по критическому импорту», – объяснил Олег Пендзин.

Второй пункт, по его словам, это то, что цены на импортные товары пойдут сильно вверх. «В силу того, что цены на продовольствие в Украине тоже привязаны к ценам мирового рынка, а курс гривны – к доллару, вырастут цены и на продовольствие», – сообщил эксперт.

«Третье. Дефолт – это большие сложности с нашим экспортом. А это – остановка наших предприятий, падение поступлений в бюджет, безработица», – добавил он.

С комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «На распутье: Ждет ли Украину дефолт?».