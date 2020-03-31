Бизнес Донетчины направил в госбюджет свыше полумиллиарда гривен НДС

Бизнес Донетчины направил в госбюджет более 0,5 млрд грн НДС. Об этом сообщает пресс-центр Государственной налоговой службы в Донецкой области.

Как сообщается, за первые 2 месяца этого года компании и предприниматели Донетчины направили в государственный бюджет 552 млн грн НДС.

Поступления налога на добавленную стоимость в Донецком регионе превысили прошлогодние почти на 124 млн грн, или на 29%.

В ГНС объяснили, что рост уровня оплаты обусловлен увеличением объемов поставок по сравнению с прошлогодними показателями, соответственно, увеличились и начисления НДС.

Также в пресс-центре сообщили, что наибольшую часть уплаченного налога обеспечили субъекты хозяйствования г. Мариуполя – 182,7 млн грн, краматорские предприятия и ФЛП направили в государственную казну 70 млн грн, бахмутские – 61,3 млн грн. Всего по состоянию на начало марта на территории региона насчитывалось 7368 плательщиков НДС, что почти на тысячу больше, чем на аналогичную дату 2019 года.