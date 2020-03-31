В Украине подтверждено 549 случаев COVID-19, – Минздрав

С начала эпидемии в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки было зафиксировано 69 новых случаев. Об этом сегодня, 31 марта, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он уточнил, что из них 8 пациентов выздоровели, в том числе 2 детей. Умерли от коронавирусной болезни и вызванных ею осложнений 13 человек, и двое из них – за прошлые сутки.

«Всего с начала года было зафиксировано и обработано 2642 подозрения на коронавирусную болезнь, и в течение прошлых суток проведено 296 исследований на ПЦР-системах в национальной и региональных вирусологчиеских лабораториях», – рассказал Ляшко.

По его словам, за прошлые сутки больше всего новых случаев зарегистрировано в Тернопольской области (18) и в Черновицкой области (19).

Замглавы Минздрава также отметил, что в Украине люди от 30 до 59 лет составляют около 60% заболевших, при этом 51% пациентов с подтвержденным COVID-19 – женщины.

Отметим, в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 31 марта, новых случаев коронавирусного заболевания не зафиксировано. Данные остаются прежними: 6 случаев в Донецкой области и 2 – в Луганской.