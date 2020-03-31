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В СНБО создали онлайн-карту распространения коронавируса в Украине и в мире

31.03.20 10:49
Фото: скриншот covid19.rnbo.gov.ua
Фото: скриншот covid19.rnbo.gov.ua

Главный ситуационный центр Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) создал электронную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине и в мире. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба СНБО.

«На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел; количеству умерших; количеству подозрений относительно возможного инфицирования в Украине», – сообщили в пресс-службе.

Также приводится информация о лабораторно подтвержденных случаях заболевания, количеству больных, выздоровевших и умерших в мире.

Карта доступна по ссылке.

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