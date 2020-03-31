По примеру Японии: Главный санврач рассказал о ресурсах для борьбы с коронавирусом

В Украине подготовлены 67 тыс. мест в лечебных учреждениях первой волны для приема больных с коронавирусом. Если эти мощности будут заполняться, подключат учреждения второй волны и развернут госпитали за пределами больниц. Об этом сегодня, 31 марта, на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что совместно с областными департаментами здравоохранения создан перечень в составе 240 лечебных учреждений для первоочередного приема больных с COVID-19.

«В них мы имеем: 67 тыс. койко-мест, из них 11 тыс. профильных мест для инфекционных больных. Доступное количество для изоляции больных с коронавирусной болезнью – 4188 койко-мест. Количество мест в отделениях интенсивной терапии в этих больницах – 1716, количество аппаратов для искусственной вентиляции легких – 1882. Количество врачей-инфекционистов, педиатров и терапевтов – 3700 чел., количество анестезиологов – 2161», – перечислил Ляшко.

По его словам, это состав больниц и профильных специалистов первой волны, которые первыми будут оказывать медицинскую помощь пациентам с коронавирусным заболеванием. Около каждой из этих больниц силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям развернуты санитарные сортировочные площадки, в которых при массовом поступлении больных будет проводиться санитарная сортировка пациентов по их состоянию.

Замглавы МОЗ также сообщил, что разработан проект рекомендаций по развертыванию госпиталей за пределами учреждений здравоохранения.

«Этот проект направлен для обработки в профильные институты Академии медицинских наук Украины. После этого будем смотреть возможности развертывания дополнительных койко-мест в выставочных центрах, дворцах спорта, в случае такой необходимости. Но все это мы можем предупредить, если будем соблюдать условия карантина», – подчеркнул Виктор Ляшко.

Он добавил, что в Минздраве есть моделирование и прогнозы, как будет развиваться эпидемия в Украине, и когда будет ее пик. По словам Ляшко, когда мощности больниц первой волны будут заняты на 50%, начнут подключать больницы второй волны.

«Мы делаем все возможное, чтобы этого пика нагрузки на систему здравоохранения не было, и мы по примеру Японии прошли эпидемию с единичными случаями, с которыми будет спокойно справляться наша система здравоохранения», – резюмировал главный санврач.

Напомним, по состоянию на 31 марта в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.