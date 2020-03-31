На Донетчине подросток сел за руль и попал в ДТП

В Краматорске вечером 30 марта 15-летний парень решил покататься на авто своей матери, но не справился с управлением и наехал на канализационный люк. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Сообщается, что около 20 часов жители одного из многоквартирных домов на ул. Прилуцкой услышали звук удара.

«Выглянув в окно, они увидели авто АЗЛК-2140 и его водителя. Очевидцы ДТП сразу вызвали полицию. Когда патрульные прибыли на место происшествия, выяснили, что водитель – 15-летний местный житель. Но так как парень не достиг 16-летнего возраста к рассмотрению дела привлекли его мать», – рассказали в пресс-службе.

В результате женщина получила два протокола по ч.3 ст. 184 КУоАП (совершение несовершеннолетними правонарушения, ответственность за которое предусмотрена КоАП) за то, что ее несовершеннолетний сын совершил ДТП и управлял авто, не имея такого права.

Также патрульные провели профилактическую беседу и уведомили сотрудников ювенальной превенции.