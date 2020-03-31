На Луганщине на мине подорвался военный

Сегодня, 31 марта, в районе населенного пункта Екатериновка, что на Луганщине, во время выполнения боевых задач украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в пресс-центре, воину предоставили надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья – тяжелое.

«По предварительным данным, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями», – отметили в штабе.