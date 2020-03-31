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На Луганщине на мине подорвался военный

31.03.20 12:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 31 марта, в районе населенного пункта Екатериновка, что на Луганщине, во время выполнения боевых задач украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в пресс-центре, воину предоставили надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья – тяжелое.

«По предварительным данным, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями», – отметили в штабе.

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