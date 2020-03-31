«Время сдвинуться ближе»: Фонд «Изоляция» планирует вернуться на Донбасс

Фонд и культурный центр «Изоляция», основанный в Донецке и затем вынужденно переехавший в Киев, планирует в этом году вернуться на Донбасс. Основательница «Изоляции» Любовь Михайлова в интервью «LB.ua» рассказала о планах открыть филиал арт-центра в Соледаре на Донетчине.

По ее словам, «Изоляции» в этом году исполнится 10 лет. Большую часть этого времени институция, созданная в Донецке, провела в изгнании: в 2014-м году территорию завода, где находился арт-центр, заняли незаконные вооруженные формирования и сделали там секретную тюрьму.

«Сейчас мы очень активно сотрудничаем с правозащитными организациями в работе с пленными и заключенными секретных тюрем "ДНР". Мы работаем с людьми, которые там сидели, записываем интервью с теми, кто согласился говорить и рассказать, что там происходит. С нашими адвокатами мы уже на протяжении 5-ти лет подаем документы в военную прокуратуру, чтобы Украина признала факт террористического захвата "Изоляции"», – говорит Любовь Михайлова.

Она рассказала, что все ведомства (военная прокуратура, полиция) не хотели принимать документы и открывать уголовное производство. «И мы поняли, что власть не хочет артикулировать вопрос террористического захвата частных или не частных институций. Потому что потом возникнет вопрос реституции», – отметила глава арт-центра.

Любовь Михайлова констатирует, что украинская власть не хочет замечать масштабы культурных, ментальных и экономических потерь на Донбассе.

«Мы пытались достучаться до правительства и Администрации президента, сигнализируя о необходимости спасать музеи, оставшиеся на оккупированной территории. За пять лет в АТО мы успешно потеряли все свои музеи на оккупированной территории. Их культурные ценности уже успели интегрироваться в российское культурное поле. И здесь, к сожалению, никто не хочет этого замечать. С момента переезда в Киев мы активно говорили о захвате "Изоляции", о том, что происходит на этой территории сейчас, об экспансии русской культуры и смены ментальности на Донбассе; об экономической экспансии, выдаче российских паспортов, переходе на рубли, врезании экономики региона в российскую экономику и т.д. А нам в ответ рассказывали, что нужна постепенная реинтеграция Донбасса», – говорит руководитель «Изоляции».

По ее словам, в этих обстоятельствах команда арт-центра как культурной институции понимает, что сейчас «время физически сдвинуться ближе к Донбассу», чтобы держать руку на пульсе происходящего там, поэтому возникли планы переезда «Изоляции» в Соледар.

«Мы понимаем, что в местах, где нет культуры, зато есть телевизор и РПЦ, критично важно работать с людьми. Особенно, если учесть, что Украина за последние годы с экономической точки зрения для них ничего не сделала. Например, одно из старейших донбасских предприятий, "Артемсоль", переживало расцвет при Януковиче (тогда предприятие контролировали братья Клюевы, оно поставляло соль на экспорт в Россию). При Порошенко объем производства резко сократился, купить соль могли только определенные компании. Результатом стала потеря контрактов и остановка шахт. Поскольку это моногород, он очень зависит от этого предприятия. Люди там искренне верят, что их соль – самая лучшая в Европе», – говорит Михайлова.

Для старта работы в Соледаре в «Изоляции» из своих программ выбрали программу резиденций, которая успешно работает с 2010 года.

«Мы знаем, как с этим работать, у нас большой опыт, мы часть международных программ культурных резиденций. И мы готовы предоставить возможность художникам, которые хотели бы поработать с этой темой. Мы начнем с исследований: будем вместе с художниками изучать регион, его соляные шахты, социальный контекст и то, как на него влияет война. Главное сейчас – начать осваивать место и познакомиться с людьми, которые знают, как работать с территориями, где нет культуры. С художниками, которые умеют работать с сообществами», – рассказала глава арт-центра.

Она также добавила, что в «Изоляции» планируют начать работать с темой «Заземление» / Grounding, в рамках которой будут изучать влияние человека на окружающий мир. «И Соледар – отличное место для подобного исследования. Помимо резиденций, мы планируем запустить еще ряд программ: это и коллаборации с нашими "Донбасскими студиями", и программа децентрализации "Гуртобус". Мы не будем говорить "о красивом", а будем заходить через темы, близкие местному населению. Будем работать с историей индустриализации, военной темой и т.д», – отмечает Михайлова.

Руководитель «Изоляции» подчеркнула, что арт-центр намерен поделиться опытом и создать модель кооперации с предприятием «Артемсоль», чтобы стать катализатором для преобразований. «Соледар – моногород, это как раз наша специализация. Поэтому мы надеемся, что наш опыт будет там полезен», – заключила Любовь Михайлова.